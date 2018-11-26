وظائف شاغرة في شركة علم

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، وظائف فنية وهندسية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: موظف دعم فني: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المعلومات، أو أي مجال ذي الصلة، مهندس بنية تحتية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الحاسوبية، علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات، هندسة الحاسب الآلي).

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