معادن: وظائف فنية وهندسية شاغرة برأس الخير

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التعدين العربية السعودية ” معادن ” ، اليوم الإثنين، على توافر ” وظائف فنية وهندسية للسعوديين والمقيمين ” ، حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة رأس الخير الصناعية.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مشغل رابع- مصنع الأمونيا، رئيس قسم- هندسة المواد وإدارة المخزون (للسعوديين) ، مشرف- مصنع الأمونيا، مشغل أول- مصنع الأمونيا.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي هنا .