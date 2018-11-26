إدارة ” النصر ” توضح ما ذُكر في بيان لجنة المسابقات

نواف السالم(صدى):

أصدرت إدارة نادي النصر، توضيح لجماهيرها وللشارع الرياضي حول ما تم ذكره في بيان لجنة المسابقات الصادر بتاريخ 25 – 11 – 2018.

-تمت مناقشة تأجيل المباريات في اجتماع الأندية في إحدى فنادق الرياض، على هامش قرعة بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وطلب ممثل نادي النصر تأجيل مباراته مع الوحدة وتم رفض الطلب مباشرة من لجنة المسابقات.

-تفاجأ نادي النصر بتأجيل المباراة مماثلة لمنافس في الجولة ذاتها، وهو ما يثير الاستغراب على درجة أن معالي رئيس الهيئة تساءل عن هذا في حسابه الرسمي على تويتر.

-لقد تم توجيه نادي النصر من اللجنة بأن السموح لا يتخطى تقديم يوم أو تأخير يوم وفقًا لتحقيق المصلحة العامة، وفي إطار الجولة ذاتها.

-ما جاء في بيان لجنة المسابقات خالف لحقيقة ما حدث وربما نجد العذر للأحبة في اللجنة بعد مغادرة أعضاءها السابقين وتولي الأعزاء الحالييين مهامهم مما أحدث فجوة في تتابع وسلسلة الأحداث.

-وتؤكد إدارة النادي أن تأجيل جولة لفريق واحد دون غيره يخدش مبدأ عدالة المنافسة ولا يحقق تساوي الفرص، خاصًة إذا سبقت مباراة للفريق الذي تمت تلبية طلباته، وهو إجراء مختلف تمامًا عن تعديل موعد مباراة من يوم إلى يوم آخر بسبب الالتزامات الأخرى فالأخير طلب شرعي وموضوعي ومبرر والأول غريب يثير الشبهات.

-وختامًا، يؤكد النادي أنه لا يشك في الذمم ولا يتهم أحدًا ولكنه يبحث عن عدالة المنافسة، ونثق أن هذه الممارسات لا يمكن أن تمر في عهد رجل التطوير الرياضي الأول معالي المستشار، تركي آل الشيخ، الذي عمل وتعب ودعم الجميع، ونأمل أن تكلل جهوده الحثيثة نحو تعزيز موقع الدوري السعودي بين المسابقت العالمية، ونحن على ثقة أن معاليه يتفهم موقف نادي النصر وجميع الأندية، ويسعى دائمًا لتحقيق عدالة المنافسة وتساوي الفرص.