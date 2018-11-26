بالفيديو.. الطالب المعتدى عليه: المعلم والمدير يستخدمان السلك الكهربائي والخيزران للضرب

علي القحطاني (صدى):

روى الطالب المعتدي عليه ” ريان طاهر ” ، اليوم الإثنين، قصة الاعتداء عليه من قبل ” معلم جازان ” ، قائلًا ” إنه تلقى ضربة من قبل أحد المعلمين، وذلك نتيجة تأخره ف العودة إلى الصف لأنه كان يشتري المياه حينما دق جرس معلنًا انتهاء فترة الاستراحة.

وأضاف ” ريان ” ، في مداخلة هاتفية مع برنامج ” يا هلا ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، إن المعلم اعتدى عليه بسلك كهربائي ما تسبب في إصابات واضحة بوجهه، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التي يتعرض فيها للضرب من قبل هذا المعلم .

وأكمل ” ريان ” ، أن هذا المعلم جديد في المدرسة، وأنه دائمًا ما يستخدم هذا السلك الكهربائي في الضرب، لافتًا إلى أنه عندما حدث الأزمة توجه إلى مكتب المدير ولكنه لم يكن بالمدرسة، وأحد المعلمين قال له نصًا ” المدير مات ” .

ولفت ” الطفل المعتدى عليه ” ، إلى أن المدير نفسه أيضًا يقوم باستخدام الخيزران في ضرب الطلاب، وأن معظم المعلمين بالمدرسة يضربون التلاميذ، موضحًا إلى أنه لا توجد لجان تفتيش تأتي للمدرسة حتى لو تم تقديم شكاوى من الأهالي وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن الطلاب يتغيبون عن الحضور بسبب تلك التصرفات المؤذية لهم.