إصابة شخص إثر حادث انقلاب بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث انقلاب في تمام الساعه 12:49 بعد ظهر اليوم الاثنين على الرقم الموحد 997 على طريق الباحة بالجرشي تحديداً نزول وادي فيق .

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني انه تم توجيه فرقه اسعافيه من الهلال الاحمر بتوجيه من القائد الميداني للموقع وعند وصول اول فرقه أتضح بوجود اصابه .

وقال الزهراني تم التعامل مع الاصابه اسعافياً بالموقع ووصفت بالخطيره ومن ثم تم نقلها عن طريق اسعافات الهلال الاحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة .

كما افاد الزهراني عن وقع حادث تصادم وردنا البلاغ في تمام الساعة 18:24 الموقع المخواه الاحسبه محطة خلف وتم توجية فرقه اسعافيه للموقع وعند وصولهم اتضح بوجود اصابه محتجزه وتم تخليصه من الاحتجاز من قبل فرق الدفاع المدني وبعد تم الكشف على الاصابه اتضح انه قد فارق الحياه .