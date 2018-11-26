بالصورة.. أول مكالمة هاتفية رسمية بين حكام المملكة ومصر

عادل الحربي (صدى):

أُجريت أول مكالمة هاتفية رسمية بين حكام المملكة ومصر، في عام (1374هــ / 1955م)، وذلك منذ أكثر من 60 عامًا، حسبما كشفت وثيقة من صحيفة سعودية تم تداولها عبر ” تويتر “.

لتظهر الصحيفة أول مكالمة هاتفية بين مصر والمملكة كانت في عام 1955م 1374 هـ بين الملك سعود الأول والرئيس المصري جمال عبدالناصر.

وأوضحت أن المكالمة تبادلا فيها الجانبين عبارات الود، وأثنيا على هذه التجربة، التي أكدا أنها ستمكّن كل مواطن وهو في بيته وفي أي بلد من الاتصال بذويه، وتم تداول هذه الوثيقة بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد للقاهرة، مساء اليوم الإثنين