بالفيديو.. ” مواطنة “‏ مهددة بالترحيل إلى مصر تروي معاناتها بسبب الجنسية

عادل الحربي (صدى):

روت مواطنة ثلاثينية معاناتها في البحث على والدها السعودي الذي تزوج والدتها المصرية عام 1982 وانفصلا لتبقى هي مع والدتها ، وعندما توصلت لاقاربها في المملكة علمت بوفاة والدها وأصبحت مهددة بالترحيل بسبب الجنسية.

وقالت هدى المرواني خلال مداخلة في برنامج معالي المواطن انها مهددة بالترحيل إلى مصر لعدم حصولها على الجنسية، مؤكدة أنها حين وصلت منزل أسرتها في جدة وجدت كل الحب والترحيب، وعلمت أن والدها قد توفي منذ ما يقارب 16 سنة، لتبدأ رحلتها مع أخيها وعمها لمراجعة المحكمة لإضافتها في صك حصر الإرث، الا ان الإجراءات لن تنتهي في الأحوال المدنية منذ 4سنوات على الرغم ان لديها كل الاثباتات.

وطالبت المرواني الملك سلمان وولي العهد بمنحها الإقامة حتى تنتهي الأحوال المدنية من جميع الإجراءات، وطالبت بإنهاء معاناتها.