للتخفيف من ازدحام الطوارىء مدير مستشفى أضم العام يوجه بتشغيل عيادة مسائية

حامد العمري(صدى):

وجّه مدير مستشفى أضم العام صالح حماد الزهراني ، اعتبارا من الأحد الموافق ١٤٤٠/٣/١٧بتشغيل عيادة مسائية تعمل بشكل يومي من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساء، في العيادات الخارجية بالمستشفى؛ للكشف على المرضى بعيداً عن ازدحام الطوارئ .

وقد تم القيام بذلك تقديراً وحرصاً من إدارة المستشفى علي تقديم خدمة ترقى لتطلعات مراجعيه، ولما تشهده طوارئ المستشفى من ازدحام خلال الفترة المسائية وأضاف (الزهراني)أن العيادات مجهزة بطاقم من الأطباء والتمريض والإداريين؛ لتقديم الخدمة الصحية للحالات الباردة وغير الطارئة، ولا تستدعي دخول إنعاش الطوارئ، وكذلك الحالات التي لا تحتاج لتنويم عن طريق الطوارئ .

وأهاب ” الزهراني ” بأصحاب الحالات الباردة وغير الطارئة مراجعة هذه العيادات أو مراجعة مراكز الرعاية الصحية المناوبة في الفترة المسائية، وأن نسبة كبيرة من مستفيدي أقسام طوارئ المستشفيات بصفة عامة ليسوا في حالات حرجة، ولا تستدعي حالاتهم العلاج الفوري، ويمكنهم الانتظار أو مراجعة المراكز الصحية.

كما أكد “الزهراني ” أن وجود الحالات الباردة في أقسام الطوارئ يسبب أزمة تكدس خانقة وإرباكاً للأطباء وأخذ وقت من يستحق العلاج والتدخل السريع.