أمير الحدود الشمالية: الزيارة التاريخية لخادم الحرمين وولي عهده الأمين للمنطقة جسدت عمق التلاحم بين القيادة والشعب

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر ، اليوم , القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين ، في جلسة سموه المسائية .

وفي بداية الاستقبال ثمن سموه باسمه وباسم أهالي المنطقة الزيارة الكريمة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – للمنطقة، وتدشين 65 مشروعًا بقيمة 10 مليارات، وتدشين مشروعات بمدينة وعد الشمال بقيمة 55 مليار ريال، ووضع حجر الأساس لمشروعات بقيمة 30 مليار ريال ، مؤكداً أن هذه الزيارة التاريخية وغيرها من الزيارات المباركة لمناطق المملكة تؤكد متانة ورسوخ العلاقات بين القيادة والشعب .

وأعرب الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عن شكره لأهالي منطقة الحدود الشمالية على ما اظهروه من مشاعر الفرح بلقاء خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين – حفظهما الله .

وقال سموه : إن هذه المشاعر ليست غريبة على شعب المملكة العربية السعودية بما عرف عنه من أصالة ووولاء انطلاقاً من تلاحم متين بين القيادة والمواطن, منوهاً بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية صادقة ، وماتنعم به من أمن واستقرار وطمأنينة انعكست أثارها على المواطن ورفاهيته .

وسأل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الله سبحانه وتعالى في ختام اللقاء أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.

‏‎عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.