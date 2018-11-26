دعماً للعمل البيئي هايكنج املج ينطلق بشعار ” لا تترك اثر “

محمد السعران(صدى):

انطلق مساء اليوم الاثنين فريق ” هايكنج املج ” في محافظة املج تحت شعار ” لا تترك اثر ” وبمشاركة مجموعة من منسوبي الكلية املج التقنية حيث انطلق الفريق قاطع مسافة ٦ كيلومترات من خلال ممر قديم خلف سلسلة جبل شرق المحافظة تسمى ( الاحمر )

بقصد جعله مساراً دائماً لهواة رياضة الهايكنج، وجعله ايضاً وجهةً سياحية ومعلماً من معالم المحافظة السياحية.

واوضح قائد الفريق الهايكنج /مروان المرواني ان مثل هذه الفعالية تهدف الى غرس مسؤولية الحفاظ على البيئية داخل روح اعضاء الفريق والتقرب للبيئة والتعرف على معالمها بممارسة رياضة المشي لمسافات متفاوته في اجواء طبيعية مناسبة .

كما اضاف المرواني ان هذه التجربة الذي قام بها اعضاء الفريق محفزاً الى نشر ثقافة لا تترك اثر في اماكن التنزه و الرحلات البرية والبحرية وايصال تلك الرسالة لباقي افراد المجتمع بداية من الاسرة والاصدقاء ، خاصة في هذه الاجواء وبعد موسم الامطار التي عمت ارجاء المملكة حيث يغلب على المواطنين الخروج لـتنزة والاستمتاع بمناظر الربيع لكن البعض للأسف و دون مبالاة او اهتمام يترك خلفه اسوأ الأثر من مخلفات ونفايات في اماكن نزهته ، فــ ديننا الحنيف يحثنا على اماطة الاذى عن الطريق فما بالك بمن يخالف هذه التعاليم والتوجيهات الربانية فاكرر هنا ان مثل فهذه البرامج قد توجه رسالة الى الجميع بان يسلك السلوك الحسن تجاه البيئة ويكون صديقاً ومحباً لها .