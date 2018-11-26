وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة سيمينس الألمانية الدولية “ SIEMENS ” ، وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير الأعمال (الخبر): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، التجارة، المالية)، مهندس مشروع (للسعوديين/ جدة): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، مهندس تكليف واختبار أنظمة النقل- مشروع المترو (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية).

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