بالفيديو.. الأمير ” الوليد بن طلال ” يصف حفيدته نورة بمتعددة المهام

علي القحطاني(صدى):

في لفتة أبوية حانية وثق ” مقطع فيديو ” ، نشره سمو الأمير ” وليد بن طلال ” رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، اليوم الإثنين، علاقة الحب والترابط بين سمو الأمير وحفيدته ” نوره ” معلقًا على الفيديو الذي ظهرت فيه قائلًا: ” حفيدتي نورة ابنة ابنتي ” ريم ” متعددة المهام ، My granddaughter Noura multitasking ” .

وأظهر ” الفيديو ” ، نورة حفيدة سمو الأمير ” الوليد بن طلال ” وهي تتناول ” طعامها ” وتتحدث إلى والدها في الهاتف باللغة الإنجليزية.