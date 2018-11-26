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بالفيديو.. الأمير ” الوليد بن طلال ” يصف حفيدته نورة بمتعددة المهام

بالفيديو.. الأمير ” الوليد بن طلال ” يصف حفيدته نورة بمتعددة المهام
علي القحطاني(صدى):

في لفتة أبوية حانية وثق ” مقطع فيديو ” ، نشره سمو الأمير ” وليد بن طلال ” رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، اليوم الإثنين، علاقة الحب والترابط بين سمو الأمير وحفيدته ” نوره ” معلقًا على الفيديو الذي ظهرت فيه قائلًا: ” حفيدتي نورة ابنة ابنتي ” ريم ” متعددة المهام ، My granddaughter Noura multitasking ” .

وأظهر ” الفيديو ” ، نورة حفيدة سمو الأمير ” الوليد بن طلال ” وهي تتناول ” طعامها ” وتتحدث إلى والدها في الهاتف باللغة الإنجليزية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

حفيدته الثانية تقول له بابا

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