بالفيديو.. الأمير ” الوليد بن طلال ” يصف حفيدته نورة بمتعددة المهام
في لفتة أبوية حانية وثق ” مقطع فيديو ” ، نشره سمو الأمير ” وليد بن طلال ” رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، اليوم الإثنين، علاقة الحب والترابط بين سمو الأمير وحفيدته ” نوره ” معلقًا على الفيديو الذي ظهرت فيه قائلًا: ” حفيدتي نورة ابنة ابنتي ” ريم ” متعددة المهام ، My granddaughter Noura multitasking ” .
وأظهر ” الفيديو ” ، نورة حفيدة سمو الأمير ” الوليد بن طلال ” وهي تتناول ” طعامها ” وتتحدث إلى والدها في الهاتف باللغة الإنجليزية.
حفيدتي نورة بنت @Reem_Alwaleed متعددة المهام ❤️
My granddaughter Noura multitasking pic.twitter.com/sQ6iyMsOig
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) November 26, 2018
توران[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
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