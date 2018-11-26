” الإنذار المبكر ” يحذر سكان 3 مناطق من تدني مستوى الرؤية

الرياض(صدى):

وجه الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا، من تدني مستوى الرؤية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجوف والحدود الشمالية والقصيم

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، مساء الأثنين، إلى ارتفاع نسبة الرطوبة مما يؤثر على الرؤية في الجوف والحدود الشمالية والقصيم.

وأضافت أن الحالة بدأت من الساعة الثامنة مساءا وتنتهي الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء في الحدود الشمالية والقصيم، وتبدأ من التاسعة مساءا في الجوف وتنتهي في العاشرة صباحا.