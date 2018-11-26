بالفيديو.. المياه الوطنية توضح حقيقة احتمالية حساب العداد الإلكتروني للهواء

عادل الحربي (صدى):

أوضح مقطع فيديو، نشرته ” شركة المياه الوطنية ” ، اليوم الإثنين، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، خطأ الادعاء الشائع الذي أظهرهالمقطع المتداول لأحد العملاء ” بوسائل التواصل ” حول احتمالية حساب عداد المياه الإلكتروني للهواء، لافتًا إلى أنه غير صحيح وبعيد عن الواقع.

وأظهر ” الفيديو ” الذي نشرته الشركة، قيام أحد العاملين بإجراء اختبار الهواء مع أحد العملاء، مبيّنا رد فعل العميل نفسه بعد اختبار العداد بالشكل الصحيح، والتأكيد على عدم احتساب الهواء، وهو ما أثبت جودة العدادات الإلكترونية.