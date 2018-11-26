بالفيديو.. المياه الوطنية توضح حقيقة احتمالية حساب العداد الإلكتروني للهواء
أوضح مقطع فيديو، نشرته ” شركة المياه الوطنية ” ، اليوم الإثنين، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، خطأ الادعاء الشائع الذي أظهرهالمقطع المتداول لأحد العملاء ” بوسائل التواصل ” حول احتمالية حساب عداد المياه الإلكتروني للهواء، لافتًا إلى أنه غير صحيح وبعيد عن الواقع.
وأظهر ” الفيديو ” الذي نشرته الشركة، قيام أحد العاملين بإجراء اختبار الهواء مع أحد العملاء، مبيّنا رد فعل العميل نفسه بعد اختبار العداد بالشكل الصحيح، والتأكيد على عدم احتساب الهواء، وهو ما أثبت جودة العدادات الإلكترونية.
إشارة للمقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لأحد العملاء حول احتمالية حساب عداد المياه الإلكتروني للهواء فهذا غير صحيح وبعيد عن الواقع
شاهد |🎥
ردة فعل العميل نفسه بعد اختبار العداد بالشكل الصحيح وتأكيد عدم احتساب الهواء وهو ما يتم تأكيده حول جودة العدادات الإلكترونية pic.twitter.com/VjDbGpm3em
— شركة المياه الوطنية (@nwc_media) ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59085 ] نشر منذ 37 دقيقة
وماذا عن عداد الكهرب…………………………………………………؟
احمد[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 33 دقيقة
طيب عندي اثبات وبالدليل القاطع انكم سراقين… ولاكن ان تكلمنا قلبت الطاوله وصار المسروق كذاب ولبستوه تهمة التشهير… اتقوا الله يالمياه كم من عجوز وشايب سرقتموه بنفس الطريقه..