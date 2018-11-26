مجلة الدراسات الإيرانيَّة تُدشن موقعها الجديد تزامنًا مع صدور عددها السابع

محمد السعران(صدى):

أطلق المعهد الدولي للدراسات الإيرانيَّة (رصانة) موقع «مجلة الدراسات الإيرانيَّة» ربع السنوية، تزامنًّا مع صدور عددها السابع، ويركز الموقع على عرض موادّ المجلة بسهولة وسلاسة رغبةً في إيصالها إلى الباحثين والمختصين والمهتمين بالشأن الإيرانيّ في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والعسكرية، مع التزامها بالمعايير المهنية والعلمية متمثلةً في محكَّميها وهيئتها التحريرية.

إضافةً إلى ما سبق وإيمانًا بالتراكم المعرفي وآخر التطورات العلمية، يقدِّم الموقع عروضًا لأهمّ الكتب المتخصصة والمتعلقة بالشأن الإيرانيّ، مع مراعاة أن يكون المحتوى عاكسًا للكتاب بشكل دقيق وشمولي، من خلال الاطلاع الكامل على محتواه وإخراج مكنوناته المعرفيَّة، إضافة إلى وصف ما يعالجه الكتاب، والتعقيب على مدى نجاح الكاتب في توضيح وجهة نظره ومدى مصداقية النتائج التي توصل إليها رغبةً في صياغة تفاعل فضائي معرفي متين.

وفي ذات السياق تلتزم المجلة ممثَّلة، في المشرفين عليها، ضوابط بحثية عالَمية من أجل صناعة مُنتَج علميّ رصين يتّسم بالموضوعية والحياد، كما يحرص المعهد على استقطاب خيرة الباحثين والخبراء المتخصصين في الشأن الإيرانيّ محليًّا ودوليًّا. ويتيح الموقع للباحثين إمكانية نشر دراساتهم، شريطة أن لا يقلّ البحث المقدم عن 3 آلاف كلمة ولا يزيد على 5 آلاف كلمة، وأن يكون عنوان الدراسة موضِّحًا ومتجانسًا مع المتن، ويُكتَب أسفل العنوان في صفحة الغلاف اسم المؤلف والتخصص والدولة، بعد إرفاق ملخَّص للدراسة من 150-200 كلمة في الصفحة الأولى بعد الغلاف، مع مراعاة أن تكون المحاور ذات عناوين فرعية ومتناسقة حجمًا، ومتسلسلة في المنهجية العلمية، وأن تتبع طريقة الإحالة إلى المراجع في نهاية الدراسة مدرسة شيكاغو في التوثيق، بالإضافة إلى وجود خاتمة نظرية تشمل النتائج والتصورات المتوقعة مع مراعاة حسن الأسلوب وسلامة اللغة، ووضوح المنهج العلمي وإضافته جديدًا إلى المعرفة، وأن تركز الدراسة المقدَّمة على الظواهر والقضايا ذات الصلة بالشأن الإيرانيّ الداخلي أو التفاعلات الإيرانيَّة على المستويين الإقليمي والدولي، كما تتأكَّد هيئة التحكيم من دقة التوثيق ونسبة الاقتباسات من خلال المراجعة اليدوية وبرامج إلكترونية معتمدة.

يشار إلى أن مجلة الدراسات الإيرانيَّة تصدر باللغتين العربية والإنجليزية وتترجَم دراساتها إلى الفارسيَّة، وصدر عددها الأول في ديسمبر 2016، وهي تقدم دراسات تتناول القضايا والأفكار السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الخاصَّة في إيران، سعيًا لتعميق المعرفة بالشأن الإيرانيّ، وبناء فضاء معرفي متميز.

لزيارة موقع مجلة الدراسات الإيرانية يُرجَى الضغط على الرابط التالي:

https://www.jis-rasanahiiis.org/