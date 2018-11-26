تكريم مركز “جنى” من وزراء العمل والتنمية الاجتماعية في دول الخليج كأفضل مشروع اجتماعي رائد

محمد السعران(صدى):

كُرم مركز بناء الأسر المنتجة “جنى” من المملكة مؤخرا، خلال الاجتماع الرابع للجنة وزراء العمل ولجنة وزراء التنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت، من ضمن المشروعات الخليجية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي التنموي “أهلية تطوعية”، وتسلمها المدير التنفيذي لمركز “جنى” محمود الشامي من السيدة هند الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بدول الكويت، بحضور، د. عبدالله بن ناصر أبوثنين نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الذي رأس وفد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المشارك.

وأكد محمود الشامي، المدير التنفيذي لــ “جنى”، بأن المركز يعمل بما يتواكب مع الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة ٢٠٣٠، والتي تؤكد ان المملكة 2030 بحسب رؤية خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، لن تعتمد على النفط وستزيد من مداخيل الفرد وترفع نسبة مدخرات الاسر من اجمالي دخلها من 6% الى 10% ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% الى 30% وهذا يعني فرص جديدة للأسر والمرأة السعودية للمشاركة في الناتج المحلي ورفعها كجزء من مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اجمالي الناتج المحلي من 20% الى 35%، كل تلك المؤشرات ستساعد في وجود اسر سعودية منتجة تدعم توجه الدولة في رؤيتها المستقبلية، وهذه المؤشرات جعلتنا في مركز “جنى” نعمل على توفير سبل تطبيق هذه الرؤية لخدمة الاسر المنتجة والاسر المحتاجة لتطوير أدواتها للوصل الى اكبر شريحة تستهدفها تلك الاسر ودعمها.

وأفاد الشامي، بأن مركز “جنى” قد حققا أكثر 103 ألف فرصة عمل وقدم قروضاً بقيمة 784 مليون ريال في 15 فرعًا بالمملكة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وهو الشريك الاستراتيجي والممول الرئيسي للمركز، وبنسبة توطين للوظائف 93%، وكانت نسبة التحصيل بالمركز من المستفيدات 99.2%، وتعتبر هذه نسبة متفوقة مقارنةً بالمشاريع المماثلة لها داخل السعودية وخارجها، مما يدل على نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات، ويبين في الوقت نفسه كفاءة مركز “جنى” في تحصيل أقساط القروض من آلاف العميلات في جميع المناطق التي يقوم بخدمتها.