أحمد موسى : المرشحون لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا ” مستواهم ضعيف “

نواف السالم(صدى):

أكد الدولي النيجيري أحمد موسى، جناح النصر الطائر، على غضبه بسبب عدم تواجد اسمه أو لاعب من بلاده، في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

ويذكر أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، لعام 2017، بعد تألقه الكبير مع فريقه الحالي، ومن قبله روما الإيطالي.

وقال موسى إن ما قدمه نجوم منتخب نيجيريا، في كأس العالم 2018 بروسيا، جدير بأن يتواجد لاعب او أكثر، في القائمة المرشحة، لجائزة الأفضل في إفريقيا.

وأضاف : عندما ترى اللاعبين الموجودين في القائمة، فإنهم لا يرقون إلى مستوى ما فعلناه في كأس العالم.