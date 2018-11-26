عصابة تختطف 3 آسيويين للاستيلاء على عملات البيتكوين بأحد الدول العربية
اختطفت عصابة مكونة من 3 موظفين خليجيين، اليوم الإثنين، 3 آسيويين، وذلك بغرض الاستيلاء على 25 عملة ” بيتكوين ” ، وذلك بدولة الإمارات.
وأوهم ” الجناة ” ، الضحايا الثلاثة بأنهم من رجال الشرطة وطلبوا منهم مرافقتهم إلى السيارة التي كانت بحوزتهم، زاعمين لهم أنهم مطلوبون لعدة جهات بذريعة متاجرتهم في العملة الرقمية ” البتكوين ” .
ومن جانبها اتهمت ” النيابة العامة الإماراتية ” ، 3 آسيويين بـ ” الحصول على مبلغ 250 ألف درهم “، وذلك للاعتقاد بعدم مشروعيتها لعلاقة هذا المبلغ بشراء وبيع عملات ” البيتكوين ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59085 ] نشر منذ 33 دقيقة
راح ينالوا عقابهم ,,
.. كل ظالم له نهايه ..