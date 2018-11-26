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عصابة تختطف 3 آسيويين للاستيلاء على عملات البيتكوين بأحد الدول العربية

عصابة تختطف 3 آسيويين للاستيلاء على عملات البيتكوين بأحد الدول العربية
أبو ظبي(صدى):

اختطفت عصابة مكونة من 3 موظفين خليجيين، اليوم الإثنين، 3 آسيويين، وذلك بغرض الاستيلاء على 25 عملة ” بيتكوين ” ، وذلك بدولة الإمارات.

وأوهم ” الجناة ” ، الضحايا الثلاثة بأنهم من رجال الشرطة وطلبوا منهم مرافقتهم إلى السيارة التي كانت بحوزتهم، زاعمين لهم أنهم مطلوبون لعدة جهات بذريعة متاجرتهم في العملة الرقمية ” البتكوين ” .

ومن جانبها اتهمت ” النيابة العامة الإماراتية ” ، 3 آسيويين بـ ” الحصول على مبلغ 250 ألف درهم “، وذلك للاعتقاد بعدم مشروعيتها لعلاقة هذا المبلغ بشراء وبيع عملات ” البيتكوين ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 59085 ] نشر منذ 33 دقيقة

راح ينالوا عقابهم ,,

.. كل ظالم له نهايه ..

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