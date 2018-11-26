تدشين معرض ” الإبداع العلمي2019 ” بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

دشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم عسير الأستاذة نورة آل مفرح أمس ( الأحد ) ، معرض الإبداع العلمي ٢٠١٩ ، والمقام بمركز الموهوبات بخميس مشيط ، وذلك بحضور رئيسة الشؤون التعليمية بخميس مشيط الأستاذة نهاية الشهري ، وعدد من قيادات ومديرات مكاتب تعليم بالمنطقة .

وأشارت مديرة إدارة الموهوبات الأستاذة نجلاء الرفيدي خلال كلمة لها ، إلى أهداف وآلية الأولمبياد والتي تتلخص في توفير بيئة تنافسية لطلاب وطالبات أبناء الوطن ، بالإضافة إلى تنمية روح الإبداع العلمي والتقني وكيفية اكتشاف المواهب والإبداع العلمية وإكسابهم مهارات البحث العلمي وتمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية ، مبينة المراحل التي مر بها الأولمبياد العلمي ، فيما ثمنت دعم وتوجيه قيادات التعليم في المنطقة ، منوهة بجهود مديرة مركز الموهوبات الأستاذة سلامة الشهري ، ومنسوبات المركز ، والمدارس التي سجلت عددا أعلى من الطالبات المبدعات، والدور الريادي لمنسقات الموهوبات في المدارس .

واختتم الافتتاح بجولة في المعرض ، وتكريم الطالبات المتميزات وقائدات المدارس الحاصلات على مراكز متقدمة .