تقديم خدمات الرعاية المنزلية لـ4230 مريض في عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضحت صحة منطقة عسير أن عدد المرضى الذين تم تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية التأهيلية والوقائية والعلاجية لهم بلغ 4230 مريض خلال عام.

حيث بلغ عدد الزيارات الميدانية للمرضى أكثر من 25 ألف زيارة منزلية من خلال 24 فريق طبي موزعين على 20 مستشفى بالإضافة إلى مركز الرعاية الصحية المنزلية بصحة عسير.

وبفضل الله ساهمت الأجهزة الطبية التي تم تأمينها للمستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المنزلية، عبر وزارة الصحة أو الجهات التي أبرمت معها اتفاقيات شراكة مجتمعية في زيادة معدل دوران الأسرة بمستشفيات المنطقة إلى حد كبير.

وكان من أهم الأجهزة الطبية التي تم تأمينها خلال العام الماضي 210 أسرة طبية ، و 216 مرتبة هوائية ، و 190 كرسي متحرك ، و175 جهاز كهربائي لتوليد الأكسجين ، و 162 جهاز لقياس نسبة الأكسجين في الدم و 66 إسطوانة أكسجين و16 رافعة كهربائية ، بالإضافة إلى 172 جهاز متنوع لقياس ضغط الدم وشفط البلغم وقياس الحرارة ، وبخار نيبولايزر ، وأجهزة مساعدة على المشي.

جدير بالذكر أن إدارات وأقسام الرعاية الصحية المنزلية تقوم بتوفير الرعاية للمرضى بمشاركة أفراد عائلاتهم، وتوفير ما يحتاجه المرضى من أدوية ومستلزمات وأجهزة حسب الإمكانات والأنظمة مما له الأثر الإيجابي للمريض ؛ نفسياً واجتماعياً وصحياً

صرح بذلك المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى ال شايع.