” التجارة ” تشهّر بمنشأة عرضت مستحضرات تجميلية منتهية الصلاحية بالمدينة المنورة

علي القحطاني (صدى):

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في العطور وأدوات التجميل في المدينة المنورة واثنين من العاملين لديه، بعد تورطهم في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.

وجاء ذلك إثر ثبوت تورطهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية بعرضهم وبيعهم مستحضرات تجميلية منتهية الصلاحية ومنتجات لا تحمل بيانات تجارية وذلك بهدف تصريفها وبيعها في الأسواق.

وصدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة تضمن فرض غرامة مالية قدرها مائتي ألف ريال ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

ويذكر أنمراقبي وزارة التجارة والاستثمار ضبطوا أكثر من 16 ألف سلعة منتهية الصلاحية وثلاثة آلاف سلعة لا تحمل أي بيانات تجارية بمنشأة لبيع العطور ومستحضرات التجميل ومنتجات الحلاقة الرجالية.