الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يُعلن عن تأسيس فريق السعودية للسباقات

جدة(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن تأسيس فريق السعودية للسباقات الذي سيشارك في النسخة الأولى من بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY ، لسيارات جاكوار الكهربائية , وذلك بدعم الهيئة العامة للرياضة ، وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات وبإشراف الاتحاد.

وستكون أول مشاركة للفريق في الجولة الأولى من موسم 2018 / 2019م ، لبطولة سيارات جاكوار الكهربائية ، التي ستقام في محافظة الدرعية في العاصمة السعودية الرياض ، وذلك ضمن فعاليات بطولة ” إيه بي بي فورميلا إي ” التي تستضيفها المملكة خلال الفترة 13 – 15 ديسمبر 2018م ، حيث ستصنع جاكوار التاريخ من خلال تنظيمها لأول بطولة عالمية لسباقات الـGT للسيارات الكهربائية, حيث يضم الفريق السائقين السعوديين ، بندر العيسائي ، وأحمد بن خنين ، اللذان سيقودان سيارة جاكوار I-PACE .

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن سعادته بتأسيس فريق السعودية للسباقات والإشراف عليه للمشاركة في البطولة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمحافظة الدرعية ، مشيراً أن ذلك يعد دلالة على أن المملكة أصبحت وجهة جاذبة لأهم البطولات العالمية في مختلف الرياضات ، وسيتيح الفرصة لشبابنا لإثبات قدراتهم ومهاراتهم ، وسيمكنهم من المشاركة بفاعلية في نهضة المملكة واحتلالها المكانة التي تصبو إليها.

يُذكر أن هذه البطولة فعالية حصرية لسيارات جاكوار I-PACE الكهربائية المعدلة للسباق ، وهي أول سيارة سباق كهربائية بالكامل يتم إنتاجها لتتيح للفرق المشاركة الفرصة لإثبات قدراتهم في عالم سباقات السيارات ، والمنافسة في بطولات عالمية لا يصحبها انبعاثات غازية ضارة بالبيئة , وستشارك 20 سيارة متماثلة في الجولات التي ستقام في 10 مدن عالمية ، وستكون هذه البطولة نقطة انطلاق جديدة لشعار جاكوار “سباق نحو الإبداع”، وذلك ضمن التزامها بتقديم تقنياتها المتطورة في عالم السيارات الكهربائية على حلبات السباق.