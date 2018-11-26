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امرأة تقود سيارتها على سكة القطار لسبب غريب

امرأة تقود سيارتها على سكة القطار لسبب غريب
واشنطن(صدى):

ضبطت الشرطة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية امرأة تقود سيارتها على السكة الحديدية للقطار، حيث كانت في كامل قواها العقلية، وعزت ما قامت به إلى إرشادات نظام تحديد المواقع “جي بي إس”.

وأزالت الشرطة سيارة المرأة من السكة الحديدية ووجهت للسائقة مخالفة “القيادة المتهورة” من جراء ما قامت به.

وانتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المرأة حيث عاتبها كثيرون على التهور الذي قد يؤدي إلى حادث مأساوي.


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