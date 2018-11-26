امرأة تقود سيارتها على سكة القطار لسبب غريب
ضبطت الشرطة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية امرأة تقود سيارتها على السكة الحديدية للقطار، حيث كانت في كامل قواها العقلية، وعزت ما قامت به إلى إرشادات نظام تحديد المواقع “جي بي إس”.
وأزالت الشرطة سيارة المرأة من السكة الحديدية ووجهت للسائقة مخالفة “القيادة المتهورة” من جراء ما قامت به.
وانتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المرأة حيث عاتبها كثيرون على التهور الذي قد يؤدي إلى حادث مأساوي.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35334 ] نشر منذ 2 ساعتين
دام مو عندنا مو مهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59085 ] نشر منذ 1 ساعة
هبلاء خرقاء حمقاء ,,
,, هذا اقل مايقال عنها ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35334 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يسعدك اخي ابو محمد كل هذي الصفات