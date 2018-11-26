وليد الفراج: خسارة الاتحاد ” نكتة سخيفة “

علي القحطاني(صدى):

علق الإعلامي والكاتب الرياضي وليد الفراج على خسارة الاتحاد امام الأهلي في المباراة التي اقيمت ضمن الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الفراج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لن يهبط الاتحاد ، هذة نكته سخيفة ، القصة كلها تحتاج تعديل جذري في الشتوية وإدارة كرة مناسبه من بيئة النادي.

وأضاف: ويجب استمرار التلاحم الجماهيري وربما جهاز تدريبي بروح جديدة، وحينها سينقذ العميد بقية هيبته من موقعه الحالي، قائلا : مع الأسف موسم تاريخي لن ينسى في تاريخ احزان النادي.