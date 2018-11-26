بالفيديو.. مشجع أهلاوي يستفز لاعب النصر السابق ” محمد نور “

ماجد محمد(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، اليوم الإثنين، دخول لاعب فريق نادي الاتحاد السابق ” محمد نور ” ، في مناوشات مع أحد مشجعي النادي الأهلي بأحد شوارع مدينة جدة.

وأوضح ” الفيديو ” ، غضب ” نور ” ، وذلك من خلال رده على المشجع بعصبية، وطالبه باحترام نفسه.

جاءت تلك الواقعة أثناء توجه ” محمد نور ” إلى سيارته في أحد شوارع جدة، حيث فوجئ بشخص ينادي عليه قائلاً: ” يابو ثلاثة ” ، في إشارة منه إلى أهداف الأهلي في الاتحاد في ديربي جدة مساء أمس الأحد ضمن الجولة 10 من دوري المحترفين.