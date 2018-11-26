أسرار جديدة في علاقة براد بيت وأنجلينا جولي

أميرة خالد(صدى):

قالت ربة منزل سابقة لدى أنجلينا جولي وبراد بيت، أسرار جديدة غير معلنة عن هذا الثنائي، وجاء ذلك على صفحات كتاب ألفه إيان هالبرين تحت عنوان ” برانجيلينا: القصة الحقيقية لبراد بيت وأنجلينا جولي. ”

وقال هالبرين نقلًا عن المدبرة إن الخلافات كانت قائمة بين النجمين 24 ساعة، متابعًا: ” لقد وصفت أنجلينا بأنها غير قادرة على التحكم بانفعالاتها، وأنها عانت من الاكتئاب بسبب إخفاقاتها المهنية المتكررة، كما أشارت إلى أنها كانت غيورة. ”

وتابع على لسان ربة المنزل أن أنجلينا لم تكن تحتمل أن يجني براد المال أكثر منها، وحين كان يخرج من المنزل كانت تتهمه بالخيانة، مؤكدة أن الخلافات القاسية أثرت على أولاد النجمين.

وأشارت إلى أن أنجلينا رشقته ذات يوم بمصباح أثناء ثورة غضب، ودائمًا ما كانت تقول له أنه أب سيء.