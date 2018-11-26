وفاة مفاجئة للإعلامي شايع المسعر

ماجد محمد(صدى):

نعى الوسط الإعلامي والرياضي اليوم الإثنين، الإعلامي الرياضي شايع المسعر بعدما فارق الحياة بشكل مفاجئ.

ومن المقرر أن يصلى على جثمانه بعد صلاة العشاء، اليوم الإثنين، في جامع الإمام فيصل بمدينة الزلفي في منطقة الرياض.

وعلق الإعلامي تركي السالم على خبر وفاته قائلا: ” ‏إنا لله وإنا إليه راجعون .. اللهم اغفر وارحم أستاذي ومعلمي والاخ الاكبر شايع المسعر.. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال ويلهمنا الصبر والسلوان ويخلف علينا في مصيبتنا بخير منها ” .

وتابع الإعلامي الرياضي خلف ملفي: ” الحمد لله على قضائه وقدره.. وردني خبر مفجع ولكنه دربنا جميعا.. وفاة أخينا الغالي ورفيق الدرب والصديق الوفي (شايع المسعر)، والصلاة عليه اليوم الاثنين بعد صلاة العشاء في (الزلفي)… اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه الفردوس… اللهم صبر ذويه ومحبيه ” .

وأضاف فارس السبيعي: ” ‏رحمك الله يا أبا محمد عرفتك قبل عشرين عام وكنت من خيرة من تعاملت معهم .. انسان سلسل ودمث الأخلاق .. نتقدم بالعزاء لاسرته وأهله وذويه ونسأله الله ان يعظم اجرهم وان يلهمهم الصبر والاحتساب على هذه الفجيعه وانا لله وانا اليه راجعون ” .

وقال لاعب المنتخب ونادي الهلال السابق سامي الجابر، ناعيًا المسعر: ” إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم واغفر للصديق الغالي شايع المسعر وأسكنه الفردوس، صادق العزاء لأسرته والحمد لله على قضائه وقدره ” .