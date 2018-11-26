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تنبيه لمستخدمي طريق ” المدينة المنورة – مكة المكرمة السريع “

تنبيه لمستخدمي طريق ” المدينة المنورة – مكة المكرمة السريع “
نايف السالم(صدى):

أصدرت وزارة النقل اليوم الإثنين، تنبيه لمستخدمي طريق المدينة المنورة – مكة المكرمة السريع ” الهجرة ” عند الكيلو 40 بالقرب من كبرى العشيرة.

وقالت الوزارة إنه بالتعاون مع قيادة القوة الخاصة بأمن الطرق وهيئة تطوير المدينة المنورة سيتم تحويل الطريق بمسافة 500 متر.

وأضافت: نأمل أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة والالتزام باللوحات الارشادية ووسائل السلامة نظرًا لوجود أعمال صيانة لبوابة المدينة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 59070 ] نشر منذ 25 دقيقة

الله يستر على المسلمين ,, آمين ,,

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