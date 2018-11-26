وظائف شاغرة في شركة نوماك

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة نوماك “ NOMAC ”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من الشعيبة، ورابغ.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:مهندس الصحة والسلامة والبيئة (الشعيبة)، فني آلات وتحكم (الشعيبة)، مشرف الكهرباء (الشعيبة)، مسؤول التطوير التنظيمي (رابغ).

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا : https://careers.nomac.com/ar/job-search-results/