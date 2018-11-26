نتائج التحقيقات تكشف عودة جثة بئر المهد لصاحب بشرة سمراء

نايف السالم(صدى):

بيّنت الاستدلالات التي أجراها مختصون، اليوم الإثنين، حول الجثة التي عُثر عليها أمس في بئرٍ ” ارتوازية ” بصحراء مهد الذهب، إلى أنها تعود لإنسان.

جاء ذلك بعدما لم يتم الجزم، وانتشلت الفرق اليوم أجزاء منها وأثبتت ذلك، وما زالت العمليات جارية لاستخراج البقية والبدء في التحقيقات حول ملابسات الحادثة وجنائيتها من عدمه.

وأجرت فرق البحث الجنائي بالتعاون، مع فرقٍ من الدفاع المدني بالمحافظة والمدينة؛ تجري عملياتها لانتشال الجثة، وأحيلت الحادثة رسميًا للمحققين لبدء الإجراءات اللازمة.

وأشارت ” الاستدلالات الأوّلية ” ، إلى أن أجزاء الجثة المستخرجة تعود لشخص من ذوي البشرة السوداء، ودعم الدفاع المدني بالمدينة المنورة، العمليات الجارية بآليات وأجهزة حديثة لاستكمال العمل على استخراج كامل الجثة من البئر.

والجدير بالذكر أن الحادثة كشفها مواطن ببلاغ تقدم به للأجهزة الأمنية بمهد الذهب، وذلك بعد ملاحظته ذبابًا وروائح كريهة تنبعث من بئر ارتوازية في الصحراء حول قرية الرقابية جنوب مهد الذهب.