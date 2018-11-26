صدمة جديدة يتلقاها فريق برشلونة وعشاق ” البلوجرانا “

حامد العمري(صدى):

تلقى إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة وعشاق «البلوجرانا» صدمة جديدة ، وذلك بعدما أخطر الجهاز الطبي بالنادي الجهاز الفني بعدم قدرة ثنائي الفريق، الأوروجواياني لويس سواريز والبرازيلي أرثر ميلو، على خوض مباراة الفريق بعد غد الأربعاء أمام فريق بي أس في آيندهوفن الهولندي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة التي استدعاها إرنستو فالفيردي لخوض مباراة بي إس في آيندهوفن غياب لويس سواريز، والذي بدأ مرحلة علاجية في خلايا ركبته اليمنى الجذعية، وستتراوح مدة غيابه من أسبوعين إلى ثلاثة.

وانضم أيضًا إلى قائمة المصابين الهولندي جاسبر سيليسن، حارس مرمى برشلونة، والذي تعرض إلى قطع صغير في عضلة ساقه اليمني الأمامية ستبعده عن الملاعب ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أيضًا.

وأما بالنسبة إلى البرازيلي أرثر ميلو فقد استقر فالفيردي على إبعاده عن المشاركة في مباراة «التشامبيونزليج» المقبلة فقط بسبب شعور اللاعب بآلام في عضلاته نتيجة الحمل الزائد في الفترة الأخيرة.

ويعيش برشلونة حالة عصيبة في الفترة الأخيرة نتيجة الإصابات التي ضربت الفريق، إذ شهدت الأيام القليلة الماضية تعرض كلٌ من الكرواتي إيفان راكيتيتش للإصابة ابتعد على إثرها عن المشاركة في مباراة أتلتيكو مدريد الماضية، كما شهدت أيضًا غياب البرازيلي الأخر فيليبي كوتينيو للإصابة.

وعلى الرغم من تعرض كلٌ من رافينيا ألكانتارا وسيرجي روبيرتو في مباراة أتلتيكو مدريد الماضية التي خاضها الفريق ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله والآلام التي يشعر بها أرثر ميلو، إلا أن الهدوء بدا واضحًا على الجهاز الفني لـ «البلوجرانا»، حيث شهدت الساعات القليلة الماضية مشاركة راكيتيتشوكوتينيو في التدريبات وحصولهم على الإذن الطبي للمشاركة في المباراة المقبلة، وهو ما جعل فالفيردي يستدعيهم لخوض مواجهة آيندهوفن القوية.