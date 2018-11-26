بالفيديو.. نجمة خليجية تستعرض أموالها.. ومتابعيها: ” حديثة نعمة ” و ” يا ويلها “

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، نشرته نجمة مواقع التواصل، أفنان الباتل، عبر حسابها على ” سناب شات ” ، قيامها بصرف النقود في أحد الأماكن.

وشن متابعيها هجومًا عليها، إذ رأى بعضهم أنها تستعرض مالها، معتبرين ذلك أمرًا غير لائق، ووصفها آخرون بحديثة النعمة، وبأنها لا تصدق أنها أصبحت تمتلك المال.

وكتبوا في تعليقاتهم: ” ما عندها شيء إلا دخل الإعلانات، للحين مو مصدقة إنه صار بيدها كم ريال عشان كذا تسوي هالتصرفات، ووايد عندها فلوس تستعرض فيهم قدام الناس اللي على قد حالها، ياويلها من العيون ومن ألم بعض القلوب اللي تتمنى ربع اللي عندها. ”