بالفيديو.. نجمة خليجية تستعرض أموالها.. ومتابعيها: ” حديثة نعمة ” و ” يا ويلها “

View this post on Instagram

🤔🤔 ٠ _ @corset965 كورسيهات ومشدات كولومبية أصلية . لشد الجسم . نحت الخصر . تزيل الترهلات . تنسق الجسم مناسبه للإستخدام اليومي والمناسبات ومابعد الولادة ✔تشد وتضغط منطقة البطن والخصر والورك والفخذ وترفع المؤخرة ✔تساعد على الحد من آلام الظهر • الطريقة المثالية للبسه سهل • يعطيكي جسم متناسق 😍 متوفره بلون بيج و اسود ♥️ انوصل لجميع الدول ❤ @corset965 @corset965 واتسب 96597650946