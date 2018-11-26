بالفيديو.. تعذيب مواطن سوري على يد فصيل مدعوم من تركيا

دمشق(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، اليوم الإثنين، قيام فصيل سوري مسلح معارض لنظام الأسد، ومدعوم من تركيا، حسبما أظهره الشعار الذي يرتديه وهو العلم التركي، بالإعتداء بالضرب ومعاقبة وإهانة سوري ظهر وهو يتوجّع ويتألّم ويصرخ، وقد تناوب جميع المسلحين على ضربه.

وأوضح ” الفيديو ” ، تعذيب وضرب المقبوض عليه بإحدى طرق التعذيب المتبعة في سجون النظام السوري، من خلال رفع الساقين بعد ربطهما بحزام بندقية، عادة تكون الكلاشينكوف، ثم يقوم أحدهم بتوجيه الضرب المبرح على القدمين بعصا أو سوط أو أي شيء آخر، إضافة إلى رفع ساقي السوري المذكور.

وبيّن ” الفيديو ” ، قيام أحد المسلحين الإنبطاح على الرجل، وضربه بطريقة مبرحة لا توفّرها العصا ورفع الساقين، وثبّت كتفيه على الأرض، موجهًا له مختلف أنواع الشتائم للرجل.

وانتهت عملية التعذيب والضرب والركل، بمجيء مسلّح آخر، تقدم إليه وصفعه بيده اليمنى وأكمل سيره وظهر على بزته العسكرية العلم التركي الأحمر الذي تتوسطه نجمة وهلال.