وزير الصحة يرعى المؤتمر الدولي الاول للمركز السعودي لسلامة المرضى الاسبوع القادم

محمد السعران(صدى):

يرعى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة المؤتمر الدولي الاول للمركز السعودي لسلامة المرضى الذي تنظمة

خلال الفترة ١-٣ ديسمبر من ٨ صباحا حتى ٨ مساءً وذلك في فندق ( كروان بلازا ) البوابه الرقميه.

المدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالاله الهوساوي

قال ان المؤتمر يهدف الى خدمة المجتمع بشكل عام وذلك حرصا من الوزارة على رفع مستوى التثقيف حول سلامة المرضى كما يهدف المؤتمر الى المشاركة مع القادة و خبراء الرعاية الصحية الوطنية والدولية لمناقشة المواضيع الحالية في سلامة المرضى. كما يهدف الى إﻗﺎﻣﺔ العﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء اﻟوطﻧﯾﯾن واﻟدوﻟﯾﯾن ﻣن أﺟل اﻟﺗﺑﺎدل طوﯾل اﻟﻣدى ﻟﻟﺣﻟول اﻹﺑداﻋﯾﺔ واﻟﻣﺑﺗﮐرة ﻟﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣرﯾض ، كما يهدف المؤتمر الى مشاركة أفضل المناهج والممارسات للنهوض بتقديم رعاية آمنة للمرضى. ويهدف المؤتمر ايضا الى الحوار حول الممارسات الجديدة والناشئة لتوفير رعاية آمنة تتمحور حول المريض. كما يهدف الى دعم المشاركين في تعظيم خبرتهم التعليمية والتطوير المهني.

وقال الهوساوي ان الجمعية وخلال عشرة اشهر دربت ٣٠٠ ممارس صحي كما دربت ٣٢٠٠ من المعلمين في المدراس وتاهيل ١٠٠٠ ممارس صحي في المشاعر المقدسة ومن أخصائي سلامة المرضى مشيرا الى انهم يدركون ضعف مستوى الخدمات المقدمة من المراكز الصحية و يقدرون دور الوزارة وخططها لتطوير المراكز الصحية .

وقال مستشار المدير العام محمد حلواني انه سيشارك في المؤتمر العديد من الجمعيات العلمية حيث سيقام على هامش المؤتمر ٤١ محاضرة بالاضافة لتنظيم ١٠ ورش عمل ويشارك فيها ٧٩ متحدثا ومتحدثه

وقال ان الجمعية أعدت دراسة علمية عن قرار ايقاف المضادات الحيوية وشملت الدراسة ٢٣٠٠ شخص و نفذت في ٨ مراكز تجارية في الرياض وجدة وخلصت النتائج ان ٧٣٪؜ من الأشخاص لا يعرفون اي معلومات عن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وان ٦٠٪؜ سمعوا بالقرار ولم يتقبلوه بسبب صعوبة الحصول على موعد في المستشفى الحكومي لأخذ العلاج كما اشتكوا من عدم توفر الوقت لهم للذهاب للمستشفى، كما أشار الى ان ١٠٪؜ أشاروا ان القرار يُحد من حرية الشخص.

فيما اكدت مساعد المدير العام للشؤون الفنيه فدوى باوزير اهمية المؤتمر ودعت جميع المهتمين لحضور فعالياته والاستفادة مما طرح فيه من اوراق علمية كما اشارت الى ان الجمعية تضم ٣٥٠ متطوعا ومتطوعة .