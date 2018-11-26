هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تشارك بالمؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية

سعيد العجل(صدى):

تشارك هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالمؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له والمقام في مدينك القاهرة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من ٢٦الى و٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأوضح مساعد رئيس الهيئة للشؤون الفنية رئيس الوفد المهندس صالح بن احمد السفري بأن الهيئة تنفذ عدد من المبادرات الهامة ضمن الاستراتيجية الشاملة للتعدين والتي من شأنها ان تساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠ وتهدف ايضًا هذه المشاركة الهامة الى استعراض مهام وانشطة وانجازات الهيئة في مجال المسوحات الجيولوجية والتنقيب عن المعادن وصولا الى تطوير فرص للاستثمار في مجالات الجيولوجيا والثروات المعدنية بالاضافة الى تبادل الخبرات الفنية والمعلوماتية بين الجهات المختلفة ذات العلاقة ،

وبين السفري أن الهيئة تشارك في المؤتمر بثلاثة اوراق علمية حول تواجد معادن الذهب والانتيموني بمكمن المحسنيه بالمملكة يقدمها الجيولوجي زبن الحربي وكذلك ورقة عمل عن تمعدنات الذهب في منجم الصخيبرات يقدمها الجيولوجي ناصر الجحدلي ، ودراسة اصل نشاة راسب التنجستين بمكمن بدع الجمالة بمنطقة القصيم يقدمها الدكتور اسلام درغام .

واضاف السفري بأن الهيئة تشارك أيضًا بمعرض يضم العديد من الملصقات العلمية (البوسترات ) المتعلقة باستراتيجية التعدين وخرائط الرواسب المعدنية وكذلك مطويات فنية (بروشورات ) بالاضافة الى عروض مرئية تعريفية باستراتيجية التعدين و وقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.

وأشار في ختام حديثه الى أهمية وفائدة قطاع التعدين في المملكة كاحد اهم روافد الاقتصاد الوطني حسب رؤية المملكة٢٠٣٠.