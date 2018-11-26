‏أمير الحدود الشمالية يعتمد الخطة العامة لمشاركة المنطقة في مهرجان الجنادرية‎

محمد السعران(صدى):

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, الخطة العامة لمشاركة وفد إمارة المنطقة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بدورته الثالثة والثلاثين للعام الحالي 1440.‏‎

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اليوم, اجتماع اللجنة التنفيذية الرئيسة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، واجتماع رؤساء اللجان.

‏‎واطلع سموه على سير أعمال اللجان, وتشكيل رؤساء وأعضاء اللجان التنفيذية, وآلية ومهام أعمالها, والبرامج والفعاليات المزمع تنفيذها في جناح المنطقة طيلة أيام المهرجان من فعاليات ثقافية, واجتماعية, وحرفية, وفنون, وأكلات شعبية, و فعاليات, وبرامج وموروثات شعبية وأمسيات شعرية.

‏‎وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمشاركة منطقة الحدود الشمالية، وما سيتم تقديمه من فعاليات رئيسة وفعاليات متنوعة وإبراز المنطقة وتراثها، وتقديم الفعاليات المتجددة التي تتواكب مع متطلبات زوار الجناح.

‏‎وأكد سموه أهمية مشاركة المنطقة لهذا العام بشكل نوعي ومتميز، بما يعكس إيمان الجميع بدور هذا المهرجان في المحافظة على تاريخنا العريق وإظهار ما يزخر به شمال المملكة من تراث وإطلاع جميع زوار المهرجان على ثقافة أبناء المنطقة وحضارتهم وتاريخهم العريق.

ودعا سمو أمير المنطقة لاستهداف شرائح المجتمع كافة بهذه المشاركة، وإظهار ما تمتلكه، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، والحرص على التجديد وتجنب التكرار وبذل الجهود الرامية إلى أن تكون المشاركة لهذا العام أكثر تميزًا وتنظيمًا.