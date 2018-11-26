بالصور.. سعودي ينشأ أول شركة لبيع حليب الأبل في أمريكا

واشنطن(صدى):

نجح شاب سعودي في تحويل مسار حياته من مجرد ” مبتعث ” إلى رجل أعمال بارز في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما اعتمد على سوق ” حليب الإبل ” ، بالتعاون مع مزارعين أمريكيين بعد تغلبه على العديد من الصاعب والعراقيل.

واكتشف عبد الوهاب أن غالبية الإبل في الولايات المتحدة الأمريكية مملوكة لمزارعين من طائفتي ” الأميش ” و ” المينونايت ” ، والتقى بهم بالمصادفة أثناء محاولة البحث عن إبل، ثم أنشأ شركة “ Desert Farms “ ، التي تبيع منتجات الإبل عبر موقعها على الإنترنت، وأيضًا عبر متاجر الأطعمة الصحية والأسواق المركزية الأخرى.

وبعدما تواصل معهم عبدالوهاب، في عام 2014، لم يكونوا يبيعون حليب الإبل بشكل تجاري، وكان التحدي الحقيقي، وفقًا للشاب السعودي، هو إقناعهم بوجود سوق حقيقي لـ ” حليب الإبل ” .

واستطاع عبد الوهاب بالمثابرة إقناع أصحاب 7 مزارع ليشاركوه في عام 2015 في شركته Desert Farms، لتصبح بعد ذلك أول شركة أمريكية تحصل على ترخيص من وزارة الزراعة الأمريكية ببيع حليب الإبل بشكل تجاري.

واليوم الأعمال التجارية مزدهرة، وتبيع الشركة حوالي 630 جالونًا (2400 لتر ) من حليب الابل في الأسبوع. بحسب ” عبدالوهاب. ”