أم تترك طفلها مع البواب فيبيعه على ” فيسبوك “.. والمبرر صادم

القاهرة(صدى):

أقدم حارس عقار مصري على بيع طفل عبر الفيسبوك بعدما تركته والدته معه، وذلك بسبب مروره بضائقة مالية.

تعود التفاصيل عندما ذهب زوجان إلى الطبيب، وتركت الزوجة ولديها بصحبة حارس العقار ليرعاهما إلى حين عودتها مع زوجها. لكن كانت الكارثة في انتظارها، عندما عادا من عند الطبيب، ولدى سؤالها عن ولديها أخبرها بأن أحد ابنائها اختفى أثناء لهوه في الطريق، وأنه بحث عنه طويلاً لكنه لم يجده.

هرولت الأم تبحث عن ابنها، لكن من دون فائدة، فأسرعت إلى قسم شرطة لتبلغ عن اختفائه ، وكلام الأم جعل ضابط المباحث يشك في حارس العقار، فأمر بسرعة بجمع التحريات عنه، وكانت المفاجأة أن أن حارس العقار كان يمر بضائقة مالية كبيرة، وأنه منذ اختفاء الطفل بدأت تظهر عليه علامات انفراج الأزمة المالية.

وبعد استجوابه اعترف بأنه كان وراء اختفاء الصبي، حيث باعه لإحدى الأسر لمروره بضائقة مالية،مبررا إنه لاحظ كثرة ترك الأم طفليها في الشارع من دون أن تهتم بهما، فلمعت في رأسه فكرة أن يبيع الصغير ليحصل على مبلغ يفك به ضائقته، فالتقط للصغير صوراً عرضها على “فيسبوك”، وعندما وجد المشتري أعد العدة واستغل أول فرصة وباعه لربة منزل وزوجها.