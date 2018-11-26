تعليم الرياض والمركز الوطني للتطوير المهني يختتمان برنامج القيادات الرياضية الشابة

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم المرحلة الثانية من برنامج التطوير المهني ” القيادات الرياضية الشابة ” ضمن سلسلة برنامج الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني في السعودية بالتعاون مع صندوق الشباب للرياضة للإسهام في تحقق ” روية المملكة 2030 ” في واحد من أهم برامج التحول ” برنامج جودة الحياة 2020 ” .

وشارك في المرحلة الثانية من البرنامج أكثر من 30 معلم تربية بدنية، حيث أقيمت ورش العمل في قاعة التدريب بمدرسة القاضي عياض الثانوية بمكتب التعليم بشرق الرياض، وحاضر لهم فيها المدرب الإيرلندي كيفين بارتون مستشار التعليم الدولي.

وأقامت اللجنة المنظمة للبرنامج حفل تكريم للمشاركين برعاية سعادة المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد المقبل وحضور سعادة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام ومدير مكتب التعليم بشرق الرياض الأستاذ عبدالله بن دغفق العنزي .

وقال مدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ خالد الدوسري ” نعمل وفق توجيهات سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي لكل ما فيه مصلحة الطالب والمادة الدراسية ومن بينها زيادة تطوير مادة التربية البدنية وأساليب التدريبات في مدارس المنطقة، وهو أمر مهم للمساهمة في تحقيق جزء من أهداف ” رؤية 2030 ” والعمل على أن يحصل المعلم والطالب على التدريب الرياضي وفق جودة مميزة ” .

وأضاف ” الهدف من عقد مثل هذه البرامج والندوات هو تعزيز المشاركة القيادية للشباب في الألعاب الرياضية، وتأهيل المدربين المحليين لإشراك القادة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14-19 عاماً في تنظيم فعاليات ومنافسات رياضية يمكن تنفيذها في المجتمع المحلي ” .