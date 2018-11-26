نقل 3 مباريات بالدوري نتيجة لأعمال الصيانة بمعلب ” الملك عبدالله ” ببريدة

نواف السالم(صدى):

أعلنت ” لجنة المسابقات ” بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن إقامة مباراة ” الفتح والحزم ” ، ضمن مباريات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت 8 ديسمبر بدلًا من يوم الجمعة.

وأوضحت ” اللجنة ” ، أنه نتيجة لوجود أعمال صيانة في ملعب مدينة ” الملك عبدالله ” ببريدة تم نقل ثلاث مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على النحو التالي:

نقل مباراة ” التعاون والفتح ” ضمن الجولة 11 إلى ملعب مدينة الأمير ” عبدالله بن جلوي ” الرياضية بالأحساء وإقامتها في الساعة 5:25 مساءً.

وأشارت ” اللجنة ” ، إلى نقل مباراة ” الرائد والباطن ” ضمن الجولة 11 إلى ملعب نادي الباطن وإقامتها في الساعة 5:40 مساءً.

كما قررت ” اللجنة ” ، نقل مباراة ” الحزم والاتحاد ” ضمن الجولة 11 إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وإقامتها في الساعة 6:15 مساءً.