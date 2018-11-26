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بالفيديو ..حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة

بالفيديو ..حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة
نايف السالم(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، أن يحدث نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وتشمل الحالة مناطق: ” نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، والمدينة المنورة. ”
كما توقعت الهيئة تكون السحب الرعدية الممطرة، على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 59070 ] نشر منذ 2 ساعتين

خير ان شاء الله ,,

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