بالفيديو ..حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، أن يحدث نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وتشمل الحالة مناطق: ” نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، والمدينة المنورة. ”

كما توقعت الهيئة تكون السحب الرعدية الممطرة، على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.