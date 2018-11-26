بالفيديو ..حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة
أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، أن يحدث نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.
وتشمل الحالة مناطق: ” نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، والمدينة المنورة. ”
كما توقعت الهيئة تكون السحب الرعدية الممطرة، على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الثلاثاء 1440/3/19 الموافق 2018/11/27 في #المملكة #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/aFZOrk3vz9
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59070 ] نشر منذ 2 ساعتين
خير ان شاء الله ,,