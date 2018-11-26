كشف النقاب عن الفائزين بجائزة محمد بن راشد لللابداع الرياضي

محمد السعران(صدى):

فاز تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بجائزة الشخصية الرياضية العربية، التي ينظمها مجلس أمناء “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي” إحدى “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”

وكان تركي آل الشيخ قد أطلق العديد من المبادرات التي ساهمت في تطوير منظومة العمل الرياضي في السعودية و استقطاب وتنظيم الأحداث الرياضية العالمية والدولية، وكذلك تطوير منظومة العمل الرياضي العربي، كما عمل على دعم جهود العديد من الدول العربية لتعزيز علاقاتها مع المنظمات الرياضية الدولية، كما قام آل الشيخ بتطوير نظام بطولة الأندية العربية لكرة القدم وأطلق على نسختها الأولى لقب كأس زايد.

كما حقق الدكتور مبارك السويلم رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية، جائزة الإداري العربي وذلك لجهوده في تطوير و توحيد الإشراف على الألعاب الجوية في آسيا من خلال رئاسته المعترف به من المجلس الأولمبي الآسيوي.

ونال محمد العسيري جائزة الرياضي العربي الذي حقق نجاحات متميزة ضمن 4 رياضيين اخرين لحصوله على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية للشباب – 2018، وهو أول رياضي عربي يحقق الميدالية الذهبية في الكاراتيه من تاريخ مشاركات العرب في أولمبياد الشباب.

وجاءت بقية الجوائز كالتالي: خلدون خليفة المبـــــــارك على جائزة الشخصية الرياضية المحلية

النجم المصري محمد صلاح جائزة الرياضي العربي المتميز

محمد أحمد البلوشي (جائزة الرياضي المحلي)

ناصر عبد الرزاق المرزوقي و أسامة أحمد الشعفار (جائزة الإداري المحلي)

فريق التحكيم الاماراتي بكأس العالم 2018 لكرة القدم وهم محمد عبد الله حسن، ومحمد يوسف الحمادي، وحسن محمد المهري (جائزة الفريق المحلي)

القيادة العامة لشرطة دبي، (جائزة المؤسسة المحلية)

محمد إيهاب يوسف من جمهورية مصر (جائزة الرياضي العربي)

ناديه عبدالحميد عبدالحفيظ من جمهورية مصر (جائزة المدرب العربي)

منتخب مصر للإسكواش للرجال (جائزة الفريق العربي)

الاتحاد الدولي للمصارعة،(جائزة المؤسسة العالمية / الاتحاد الدولي الصيفي)

اللجنة البارالمبية اليابانية (جائزة المؤسسة العالمية/ اللجنة البارالمبية الوطنية)

رياضي ناشئ محلي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي:

1- بلقيس عبد الكريم عبد الله، لحصولها على ذهبية بطولة العالم للأشبال في رياضة الجوجيتسو – 2017.

2- فاطمة سالم خصيف، لحصولها على ذهبية بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب في مسابقة كوميتية فردي وزن فوق 54 كغ لعام 2018.

3- أحمد فيصل النقبي، لحصوله على ذهبية بطولة كأس آسيا للناشئين للجودو في وزن 50 كغ لعام 2018.

4- لمياء طارق مال الله، لحصولها على الميدالية الذهبية في البطولة الدولية للجمباز – اليونان 2018، والميدالية الفضية في المانيا – 2017.

5- عمران أحمد الحوسني، لحصوله على الميدالية الذهبية بطولة غرب آسيا للشطرنج الكلاسيكي والميدالية الذهبية في الشطرنج السريع والميدالية الفضية للشطرنج الخاطف في 2018.

6- عبد الله خليل المنصوري، لحصوله على الميدالية الذهبية والبرونزية في البطولة العربية للدرجات الهوائية – 2018.

رياضي عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي:

منحت الجائزة لـ 4 رياضيين شباب عرب، هم:

1- أحمد أسامة الجندي- جمهورية مصر العربية، لحصوله على الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية للشباب – 2018،

2- محمد عايض العسيري- المملكة العربية السعودية، لحصوله على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية للشباب – 2018،

3- فاطمة الزهراء- المملكة المغربية، لحصولها على الميدالية الذهبية في التايكواندو بدورة الألعاب الأولمبية للشباب – 2018،

4- عمر المرزوقي- دولة الامارات العربية المتحدة، لحصوله على الميدالية الفضية في الفروسية بمسابقة قفز الحواجز لفئة الفردي بدورة الألعاب الأولمبية للشباب – 2018،

رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى:

1- صالح الماجري- تونس، هو من أفضل وأنجح اللاعبين العرب في تاريخ كرة السلة العربية،

رياضي حقق إنجاز في ظروف وتحديات صعبة (فئة أصحاب الهمم):

منحت الجائزة مناصفة لرياضيين هما:

عبدالنور الفديني – المملكة المغربية، لحصوله على المركز الثاني في بطولة العالم السابعة للباراتايكوندو 2017.

أحمد مبارك المطيوعي- دولة الإمارات العربية المتحدة، لحصوله على 6 ميداليات ذهبية وفضية في رياضة الدراجات الهوائية خلال مشاركاته في البطولات الدولية

من جهته كشف سعادة مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة أرقاما من الدورة العاشرة وقال ” واصلت الجائزة نموها كما واصلت انتشارها وزيادة تأثيرها بفضل رعاية و دعم سمو راعي الجائزة وسمو رئيس الجائزة وجهود مجلس الأمناء و فرق العمل، وكذلك الدعم الإعلامي منكم ومن كل الدول العربية، وهو الأمر الذي لمسناه من تفاعل الاتحادات الرياضية والمنظمات الدولية، كما اتضح جليا من ارقام المترشحين التي ارتفعت الى 353 ملفا بزيادة بلغت 19% عن الدورة السابقة التي شهدت مشاركة 297 ، كما ارتفعت الملفت المقدمة محليا الى 94 ملفا بعد أن كانت 87 ملفا في الدورة السابقة وبنسبة زيادة بلغت 8% عن الدورة السابقة، فيما ارتفع عدد الملفات العربية المتقدمة الى 241 ملفا بعد أن كانت 184 ملفا في الدورة السابقة، وبلغت نسبة الزيادة 31%، كما لم يفوتنا تقدير إنجازات الشباب العربي من أصحاب الإنجازات في أولمبياد الشباب في الارجنتين رغم أنه تحقق خارج فترة الترشح التي تم تحديدها من 1 سبتمبر 2017 وحتى 31 أغسطس 2018، حيث تم اختيارهم لنيل التكريم ضمن الفئات التقديرية.