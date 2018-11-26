هل صاحب العمل ملزم بتوفير التغطية التأمينية للموظفين ؟.. الضمان الصحي يُجيب
أكد مجلس الضمان الصحي، اليوم الإثنين، على أن صاحب العمل ملزم بتوفير التغطية التأمينية للموظفين بوثيقة التأمين الصحي الموحدة.
وقال المجلس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أخي المؤمن له: صاحب العمل ملزم بتوفير التغطية التأمينية للموظفين بوثيقة التأمين الصحي الموحدة كحد أدنى بغض النظر عن صيغة عقد التوظيف.
وجاء ذلك بعد أن ورد شكاوي عديدة من الموظفين عبر ” تويتر ” بسبب مشاكلهم مع أصحاب العمل.
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