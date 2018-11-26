هل صاحب العمل ملزم بتوفير التغطية التأمينية للموظفين ؟.. الضمان الصحي يُجيب

علي القحطاني(صدى):

أكد مجلس الضمان الصحي، اليوم الإثنين، على أن صاحب العمل ملزم بتوفير التغطية التأمينية للموظفين بوثيقة التأمين الصحي الموحدة.

وقال المجلس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أخي المؤمن له: صاحب العمل ملزم بتوفير التغطية التأمينية للموظفين بوثيقة التأمين الصحي الموحدة كحد أدنى بغض النظر عن صيغة عقد التوظيف.

وجاء ذلك بعد أن ورد شكاوي عديدة من الموظفين عبر ” تويتر ” بسبب مشاكلهم مع أصحاب العمل.