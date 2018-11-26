مدير تعليم الافلاج يرعى حفل اختتام الانشطة الطلابية وتكريم المتفوقين بمدرسة النايفية

فيصل العنزي(صدى):

رعى مدير التعليم بمحافظة الافلاج الدكتور محمد بن ابراهيم آل مغيرة صباح اليوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر 2018 حفل اختتام الانشطة الطلابية ودوري الامير محمد بن سلمان بمدرسة ابتدائية ومتوسطة النايفية

حيث استقبل عند وصوله الى المدرسة بزامل ترحيبي من ابناءه الطلاب بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة وقد استهل بأيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب طلال العرجاني ثم القى قائد المدرسة الاستاذ بدر بن سعد الحماد كلمة ترحيبية قدم فيها شكره لمدير التعليم وصحبه الكرام على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة لتطوير التعليم في المحافظة والرقي به الى الافضل مختتما حديثه بتقديم الشكر لرابطة الافلاج الخضراء على جهودهم لزراعة شتلات في المدرسة وتوزيع عدد من الاشجار على الطلاب واولياء امورهم وقد شاهد الجميع عرضا مرئيا لانشطة وبرامج النشاط الطلابي بالمدرسة تحت اشراف رائد النشاط الاستاذ هادي بن حمد العرجاني بعد ذلك استمع مدير التعليم لكلمة الطلاب والتي القاها نيابة عنهم راكان العرجاني عبر فيها عن شكر طلاب المدرسة لزيارة مدير التعليم مطالبا بتنفيذ بعض احتياجات المدرسة تلا ذلك تكريم الطلاب المتفوقين وبطل دوري الامير محمد بن سلمان ورائد النشاط الطلابي ثم تم تكريم معرف قبيلة ال مطرة جربوع بن مسعود العرجاني على حضوره ومشاركته المجتمعية ثم القى مدير التعليم كلمة قدم فيها شكره لادارة المدرسة والمعلمين على جهودهم موصيا بالاهتمام بالطلاب في التحصيل العلمي مشيدا بجهود المدرسة من خلال اطلاعه على عدد من الانشطة والبرامج بعد ذلك تجول مدير التعليم في المدرسة وقام بالمشاركة مع رابطة الافلاج الخضراء ومجموعة من طلاب المدرسة والمعلمين لزراعة بعض الاشجار وفي الختام قدم قائد المدرسة درعا تذكاريا لمدير التعليم ورائد الفصل للاذاعة الفائزة

يذكر ان هذه الزيارة لإختتام النشاط الطلابي بمدرسة ابتدائية ومتوسطة النايفية انشطتة الطلابية التي تمثلت في دوري الامير محمد بن سلمان وبطولة الكيرم وتكريم الطلاب المتفوقين وعرض انشطة المدرسة المختلفة من برنامج مسائي نادر من نوعه على مستوى مدارس المحافظة يقام ضمن برامج التطوع التربوي كل يوم اربعاء من كل اسبوع فيما تم تكريم طلاب النظام الذين يقومون بتنظيم جميع الانشطة المدرسية داخل المدرسة وخارجها والاهتمام بحافلات النقل المدرسي وتوزيع الطلاب في مقاعدهم .

وقد انطلقت المباراة النهائية التي جمعت فريقي التحالف ×الرؤية وذلك تحت رعاية مدير التعليم بمحافظة الافلاج الدكتور محمد بن ابراهيم ال مغيرة

وقد توج مدير التعليم فريق التحالف بكأس البطولة والميداليات الذهبية بعد تغلبه على فريق الرؤية وتسلم المركز الثاني الميدليات الفضية .

وقد قدم جوائز البطولة التي تحمل اسم ولي العهد امين المصادر بالمدرسة الاستاذ عبدالله النمشان فيما سلم مدير التعليم وقائد المدرسة ومشرف التجهيزات المدرسية الاستاذ صالح الدماعين وأمين المصادر الأستاذ عبدالله النمشان كاس البطولة والميدليات الذهبية والفضية .