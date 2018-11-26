​فولكس فاجن تيجوان تزداد شراً مع اصدار Black Style R-Line

أميره خالد(صدى):

إذا كانت باقة R-Line غير معروفة بالنسبة اليكم فيمكنكم التعرف عليها من خلال توفرها في اصدار تيجوان Black Style R-Line من فولكس فاجن. وتتوفر هذه الباقة مع نسخ كمفورت لاين وهاي لاين من تيجوان ، وتوفر باقة التصميم الجديدة العديد من عناصر التصميم السوداء التي تميز جسم السيارة الرياضي ، وتشمل باقة الأجزاء السوداء الخارجية حواف لمداخل التهوية في الصادم الأمامي R-Line مع عجلات ألومنيوم 19 بوصة .

كما تم اضافة امتداد لأقواس العجلات وقضبان فوق السقف وظهرت اللمسات السوداء في المرايا الجانبية والاسبويلر فوق السقف R-Line . أما الخط أسفل البابين الأمامي والخلفي والصادم الخلفي فيأتي باللون الأسود كما تأتي اطارات النوافذ بنفس اللون والجزء الأوسط من شبكة التهوية. وتشمل الباقة كذلك نوافذ جانبية خلفية مظللة وزجاج خلفي يمتص 90% من أشعة الشمس.

والتحديث الوحيد لمقصورة السيارة الداخلية يرتبط بعجلة القيادة متعددة المهام R-Line بفرش جلدي ويتوفر للباقة 4 ألوان خارجية للسيارة تشمل الأبيض أونيكس والأبيض بيور والرمادي ايديوم ميتاليك والأسود اللؤلؤي ديب. وفي ألمانيا تتكلف الباقة قرابة 3365 يورو أو 3840 دولار كما يمكن اضافة عجلات سوداء لها سوزوكا 20 بوصة بسعر 560 دولار.