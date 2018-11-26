محمد صلاح يسخر من راموس مجددا بتغريدة مثيرة

نواف السالم(صدى):

عرض النجم المصري محمد صلاح عبر حسابه على تويتر صورة جديدة لاحتفاله بتسجيله الهدف الأول في مرمى واتفورد بالمرحلة 13 من الدوري الإنجليزي وأرفق مع الصورة رمز “إيموجي” لشخص يشبك يديه على شكل حرف X.

وأوضح كثيرون أن احتفال صلاح بعد هدف واتفورد كان سخرية من قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، ما تسبب بإصابة قاسية للنجم المصري أبعدته عن الملاعب عدة أشهر، وتلا ذلك سجالات بين اللاعبين بشأن الحادثة.

وكان صلاح توجه إلى الجمهور وشبك يديه وأخرج لسانه، في طريقة احتفال غير معتادة بالنسبة لهداف الموسم السابق بالدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في البريميرليغ وأفريقيا.

وعقدت مقارنات بين احتفال صلاح والطريقة التي اعتاد راموس أن يحتفل بها، وفيما إذا كان ذلك سخرية من النجم المصري للإسباني، حتى أن مدرب الفريق يورغن كلوب سئل عن الحادثة بعد المباراة فردّ بطريقة غاضبة على السؤال.