بالفيديو.. مواطن يكشف معلومات خطيرة عن الشهادات المزورة

حمود العنزي(صدى):

كشف مواطن أجرى مغامرة مع تجار بيع الشهادات الجامعية المزورة، عن طرق الحصول عليها وأسعارها؛ حيث تواصل مع أحدهم عبر ” واتساب ” بعد العثور على حسابه على ” تويتر ” .

وأوضح المواطن، حسب برنامج ” تفاعلكم ” على قناة ” العربية ” ، أن أسعار هذه الشهادات التابعة لأي جامعة سعودية أو بريطانية أو أمريكية أو أخرى ما بين 7 آلاف ريال إلى 23 ألف ريال؛ حيث يتم الحصول عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واستلامها عن طريق البريد الإلكتروني أو شركات الشحن ويكون الاستلام يدويًا.

وفي السياق نفسه، أشار إلى أن هناك ضمانات يتم تقديمها إلى مشتري تلك الشهادة لتؤكد له أنه من الصعب اكتشاف أنها مزورة؛ لافتًا إلى أن وزارة التعليم بالتعاون مع جهات أمنية أغلقت أكثر من 400 مكتبًا تروج لجامعات وهمية خلال 5 سنوات؛ بالإضافة إلى فرض عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة تصل إلى مليون ريال.