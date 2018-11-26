بالفيديو.. بطلة فيلم ” عمرة والعرس الثاني ” : قدمت تجربتي الحقيقية مع الطلاق

أميرة خالد(صدى):

أوضحت الفنانة ” شيماء الطيب ” أن المواطنات داخل المملكة تعاني كثيرا من قوانين الأحوال الشخصية برفع دعوى الخلع ، وذلك خلال لقائها ببرنامج “ذا إنسايدر بالعربي” الذي يعرض على شاشة قناة دبي .

و شاركت الفنانة شيماء بفيلم ” “عمرة والعرس الثاني” الذي حققت من خلاله نجاحاَ كبيراَ ، مشيرة أنها تعرضت في حياتها الشخصية لقصة الفيلم ينتقد بسخرية عالية أوضاع المرأة في بلاده ومساحة ممارستها لحقوقها أمام الحالة الذكورية المسيطرة على المجتمع كما يتناول الفيلم قصة سيدة منزل في الـ44 من عمرها تجد نفسها في مأزق بعد اكتشافها نية زوجها الارتباط بشابة سورية.

يذكر أن الرقابة وافقت على الفيلم بعد تصويره، وهو ما يمكن أن يساهم في عرضه في المملكة إذا حصلنا على الموافقات.

httpsv://youtu.be/ZWzKMRdsKCo