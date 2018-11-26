أمير الرياض يطلع على برنامج تطوير وزارة الداخلية

سعيد العجل(صدى):

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على برنامج تطوير وزارة الداخلية الذي يهدف إلى تطوير العمل في مرافق وزارة الداخلية بما في ذلك إمارات المناطق، وفق آلية وبرامج تضمن تطوير الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق بتميز وجودة، وتصميم وتنفيذ عالي ضمن استراتيجية شاملة ومنظومة عمل مؤسسي تستفيد من الخبرات والممارسات والتجارب المحلية والعالمية .

جاء ذلك خلال اجتماع سمو أمير منطقة الرياض في قصر الحكم اليوم, بفريق برنامج تطوير وزارة الداخلية يتقدمهم الرئيس التنفيذي للبرنامج الدكتور زيدان بن خلف العنزي, متمنياً سموه التوفيق للجميع في خططهم وأعمالهم التي تستهدف في المقام الأول المواطن والمقيم والتنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030.

حضر الاجتماع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري .