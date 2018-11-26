ميجان ماركل ترفض السفر مع زوجها خوفا على جنينها

لندن(صدى):

رفضت ميجان ماركل السفر مع زوجها الأمير هاري إلى زامبيا في زيارته التي تنتهي اليوم الاثنين، وذلك بسبب خوفها من الإصابة بفيروس زيكا الذي قد يعرض جنينها للخطر.

وأوضحت الصحف، أنه تم الاستعداد في زامبيا لاستقبال الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل؛ إلا أن الأخيرة عدلت عن ذلك؛ فهي متعبة وتخاف من السفر إلى بلد يزداد فيه خطر التقاطها لفيروس زيكا، كما أنها ستخلد إلى الراحة وستمضي بعض الوقت برفقة والدتها دوريا رانجلاند التي انتقلت للإقامة معها مؤخرًا.